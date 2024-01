Konstanz (dpa/lsw) - Mehrere Menschen haben in der Konstanzer Innenstadt nach Polizeiangaben auf einen 25 Jahre alten Mann eingeschlagen. Der Mann habe am frühen Samstagmorgen die Gruppe gebeten, etwas leiser zu sein, teilte die Polizei mit. Daraus habe sich ein Streit entwickelt. Die Gruppe schlug dem Mann den Angaben zufolge mit einem Gegenstand auf dem Kopf. Als der 25-Jährige am Boden lag, schlugen die Täter demnach weiter auf den Mann ein. Er wurde mit einer Platzwunde am Kopf in ein Krankenhaus gebracht. Nähere Informationen zu den Tätern teilte die Polizei zunächst nicht mit. Die Ermittlungen seien aufgenommen worden.

