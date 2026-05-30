Nach einem Unfall in der Rutsche «Twister» im Erlebnisbad «Miramar» musste ein Mann reanimiert werden. Nun soll der Mann nach Medienberichten gestorben sein.

Update:

Nach dem Unfall in einer Rutsche im Freizeitbad Miramar in Weinheim ( Rhein-Neckar-Kreis) ist nach Medienebrichten der verletzte 25-jährige Mann am Freitag im Krankenhaus gestorben.

Im Spaßbad «Miramar» in Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) war es zu einem schweren Unfall in einer Rutsche gekommen. Wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Mannheim berichtete, war ein Mann am Pfingstsamstag am späten Abend schwer verunglückt und musste in der Folge reanimiert werden.

«Miramar» schließt technischen Defekt aus

Laut einem Sprecher des Erlebnisbades war an dem Unglücksabend «eine Person in einem kritischen Zustand zeitig bemerkt» worden. Mehrere Badegäste seien vorher in der «Twister» genannten Rutschbahn zusammengestoßen. Sofort seien erste Rettungsmaßnahmen eingeleitet und Rettungsdienst und Notarzt hinzugerufen worden.

Die Polizei zu benachrichtigen, habe sich aus der Lage zunächst nicht ergeben. Das «Miramar» habe den Beamten aber am Donnerstag Videos der Sicherheitskameras und andere Unterlagen übergeben. «Sicher ist für uns: Kein technischer Defekt, kein Fehlverhalten der Mitarbeiter», betonte der Sprecher. Es gebe klare Sicherheitsregeln im gesamten Rutschenbereich. Die Anlage werde regelmäßig geprüft. Mit Verweis auf die Ermittlungen wollte er sich nicht weiter äußern. (dpa/sua)