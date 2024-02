Ravensburg (dpa/lsw) - Ein auf der Straße liegender 25-Jähriger ist in Ravensburg von einem Auto erfasst worden und gestorben. Der Mann wurde am frühen Samstagmorgen kurz nach einer Kurve von dem Wagen angefahren, wie ein Polizeisprecher sagte. Der 25-Jährige starb noch am Unfallort. Weshalb er auf der Straße lag, sowie weitere Details waren zunächst nicht bekannt. Ein Gutachter wurde zu den Ermittlungen hinzugezogen. Einen Suizid schließen die Ermittler vorerst aus.