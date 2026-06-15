Baden-Württemberg 24-Jähriger nach mutmaßlichem Raubüberfall in U-Haft

Geld
Der Tatverdächtige soll mehrere Geldscheine aus der Kasse genommen haben. (Symbolbild)

Nach einem Raubüberfall auf einen Supermarkt sitzt ein 24-jähriger nun Tatverdächtiger in U-Haft. Bei der Tat soll er eine Pistole dabeigehabt haben. Wie ihm die Polizei auf die Spur kam.

Ettlingen (dpa/lsw) - Nach einem Raubüberfall auf einen Supermarkt in Ettlingen (Kreis Karlsruhe) im März ist ein 24-jähriger Tatverdächtiger in U-Haft gesteckt worden. Der Mann sei bereits am 11. Juni nach einem Ladendiebstahl in Karlsruhe vorläufig festgenommen worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Der Haftbefehl aufgrund des Raubüberfalls habe da bereits vorgelegen.

Dem 24-Jährigen wird vorgeworfen, Ende März einen bewaffneten Raubüberfall auf einen Supermarkt in Ettlingen begangen zu haben. Dabei soll er eine Kassiererin und eine Kundin zunächst mit einer Pistole bedroht und im weiteren Verlauf der Kassiererin mit der Waffe auf den Kopf geschlagen haben. Anschließend soll er mehrere Geldscheine aus der Kasse genommen haben und vermutlich zu Fuß geflüchtet sein. Die Höhe des Geldbetrags wurde nicht mitgeteilt.

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