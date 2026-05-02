Baden-Württemberg 24-Jähriger nach couragiertem Einsatz verprügelt

Blaulicht
Die Polizei sucht nach Zeugen. (Symbolbild)

Mitten in der Nacht schreitet ein junger Mann am Heidelberger Bahnhof ein – doch plötzlich wird er selbst zum Opfer von Gewalt.

Heidelberg (dpa/lsw) - Ein 24-Jähriger ist nachts am Heidelberger Bahnhofsvorplatz geschlagen und getreten worden, nachdem er einer Frau zu Hilfe geeilt war. Das teilte die Polizei mit. Der Mann beobachtete, wie drei Jugendliche die Frau verbal bedrängten, und forderte das Trio auf, damit aufzuhören, wie er der Polizei berichtete. Die Jugendlichen sollen nach einem anfänglichen Wortgefecht auf ihn eingeschlagen und - getreten haben.

Der 24-Jährige erlitt laut Polizei in der Nacht zum Freitag einen Schnitt an der rechten Wange und eine Schwellung am Jochbein. Die Angreifer liefen den Angaben zufolge anschließend davon; die Frau, der der Geschädigte helfen wollte, entfernte sich während des Angriffs ebenfalls. Die Polizei bat Zeuginnen und Zeugen um Hinweise.

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