Nach einem Streit im Zug eskaliert die Lage am Bahnhof: Ein polizeibekannter Mann greift seine Begleiterin an und verletzt sie schwer.

Wendlingen (dpa/lsw) - Weil er eine Bekannte mit einem Stein und einer zerbrochenen Glasflasche angegriffen und mit Tritten gegen den Kopf schwer verletzt haben soll, sitzt ein 24 Jahre alter Mann in Untersuchungshaft. Der Verdächtige soll die Frau am frühen Sonntagmorgen am Bahnhof in Wendlingen (Kreis Esslingen) angegriffen haben, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Gegen ihn wird wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt. Die Frau kam zur stationären Behandlung ins Krankenhaus.

Zeugen hatten die Polizei gerufen, weil es schon vor der Tat in einem Zug von Kirchheim nach Wendlingen zwischen dem 24-Jährigen und seiner Begleiterin zu einem Streit mit Handgreiflichkeiten und Bedrohungen gekommen sein soll.

Die Polizei erteilte dem Mann daraufhin am Bahnhof einen Platzverweis. Später kam der polizeibekannte und vorbestrafte Beschuldigte demnach jedoch zurück und griff die Frau an.