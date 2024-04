Der Städtebau in Baden-Württemberg wird in diesem Jahr nach Angaben der Landesregierung mit rund 235 Millionen Euro gefördert. Für mehr als 300 städtebauliche Erneuerungsmaßnahmen wurden Mittel bewilligt, wie das Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen am Mittwoch in Stuttgart weiter mitteilte. In den nächsten Jahren sollen so unter anderem 25.400 neue Wohnungen entstehen. Rund 76 Millionen Euro der Fördersumme kommen nach Angaben des Ministeriums vom Bund. Neben neuen Wohnungen werden mit dem Geld auch die Nahversorgung, Klimaschutz sowie die Entwicklung von Gewerbeflächen und öffentlichen Räumen unterstützt.

Stuttgart (dpa/lsw) - «Mit der Städtebauförderung unterstützen wir die Kommunen auch in diesem Jahr mit aller Kraft bei der Wohnraumschaffung, der Belebung ihrer Innenstädte und bei Maßnahmen zum Klimaschutz», sagte Landesbauministerin Nicole Razavi (CDU). Etwa 50 Sanierungsgebiete seien 2024 neu hinzugekommen.

«Die Städtebauförderung ist eines der wichtigsten Strukturförderprogramme für die Städte und Gemeinden», sagte Steffen Jäger, Präsident des Gemeindetags Baden-Württemberg. Doch zur Linderung des Wohnraummangels könne die Förderung nur einen Teil der Lösung leisten.

