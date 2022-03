Darmstadt (dpa/lsw) - Der 1. FC Heidenheim verliert im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga zunehmend den Anschluss. Trotz einer 2:0-Führung verlor die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt am Freitagabend beim SV Darmstadt 98 mit 2:3 (1:0). Aaron Seydel (77.), Phillip Tietz (81.) und Tim Skarke (83.) drehten in wenigen Minuten für die Gastgeber die Partie und sorgten vor den 11.000 zugelassenen Zuschauern für den Darmstädter Jubel. Darmstadt rückte zumindest vorübergehend an die Tabellenspitze vor. Die Tore von Christian Kühlwetter (17. Minute) und Robert Leipertz (61.) reichten den Heidenheimern am Ende nicht. Die Gäste sind nun seit vier Spielen sieglos.

Die Südhessen kamen besser in die Partie. Der FCH bestrafte die erste Darmstädter Nachlässigkeit mit dem Führungstor durch Kühlwetter, der nach schöner Vorarbeit nur einzuschieben brauchte. Auch im weiteren Verlauf hatten die Gastgeber mehr Spielanteile, kamen aber kaum zu Möglichkeiten.

Der FCH machte vor dem Tor den entschlosseneren Eindruck und erhöhte durch den kurz zuvor eingewechselten Leipertz zum 2:0, nachdem Torwart Marcel Schuhen einen Schuss nach vorn abprallen ließ. Die Gastgeber gaben sich jedoch noch nicht geschlagen und kamen durch einen Schuss von Seydel von der Strafraumgrenze erst zum Anschlusstreffer, bevor Tietz mit einem Kopfball den Ausgleich besorgte. Skarke drehte die Partie komplett.

