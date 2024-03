Wegen Reizgases in einem Treppenhaus haben 23 Menschen in Stuttgart ihre Wohnungen verlassen müssen. Zwölf von ihnen klagten anschließend über Atemwegsprobleme und wurden behandelt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Ein zwei Monate alter Säugling kam vorsorglich ins Krankenhaus. Wer das Reizgas in dem Treppenhaus des Gebäudes verteilt hatte, war zunächst unklar.

Stuttgart (dpa/lsw) - Eine Bewohnerin hatte am Samstag einen stechenden Geruch bemerkt und die Polizei gerufen. Die Beamten forderten die Bewohnerinnen und Bewohner auf, das Gebäude zu verlassen. Im Treppenhaus entdeckte die Feuerwehr dann eine Flüssigkeit auf dem Boden, aus der sich vermutlich das Reizgas entwickelt hatte.

Pressemitteilung