Ein 23 Jahre alter Mann ist im Kreis Ludwigsburg an einer Bahnsteigkante sitzend von einem Güterzug erfasst worden. Er wurde an den Beinen verletzt, Lebensgefahr besteht jedoch nicht, wie die Bundespolizei am Montag mitteilte. Der Mann soll den Angaben zufolge am frühen Sonntagmorgen in Vaihingen an der Enz mit Kopfhörern auf den Ohren und Füße baumelnd an der Bahnsteigkante gesessen haben. Die Behörden gehen davon aus, dass er aufgrund der Musik den einfahrenden Güterzug nicht bemerkte. Die Behörden ermitteln wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.

Vaihingen an der Enz (dpa/lsw) - Der Zug erfasste den Mann trotz eingeleiteter Schnellbremsung. Da Züge auch bei einer Notbremsung häufig erst nach mehreren Hundert Metern zum Halten kommen, warnte die Bundespolizei davor, die weiße Linie am Bahnsteig zu übertreten.

Pressemitteilung