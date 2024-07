In Reutlingen soll ein Mann mehrere Frauen angegriffen haben. Weil er als psychisch auffällig eingestuft wird, kommt er in eine Fachklinik.

Reutlingen (dpa) - Nach Übergriffen auf mehrere jungen Frauen in Reutlingen haben die Ermittler einen 23-Jährigen als möglichen Täter identifiziert. Weil der Mann als psychisch auffällig eingestuft wurde, kam er in eine Fachklinik, wie die Polizei in Reutlingen und die Staatsanwaltschaft in Tübingen am Abend mitteilten.

Wie die Ermittler berichteten, gab es in den vergangenen zweieinhalb Wochen Attacken auf insgesamt fünf junge Frauen im Alter zwischen 16 und 20 Jahren. Außerdem wurde ein zwölfjähriges Mädchen von einem Mann angegangen und geschlagen. In einigen Fällen fasste der Täter die Frauen zudem unsittlich an.

Nach einer Durchsuchung der Wohnung des 23-Jährigen am Freitag waren sich die Ermittler sicher, dass es sich bei ihm wohl um den Täter handelte. Am Samstagvormittag wurde er vorläufig festgenommen und kam nach Abschluss der Polizeimaßnahmen in eine Fachklinik. Nun muss er sich den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft stellen.