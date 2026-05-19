Baden-Württemberg 23-Jähriger greift Stadtbahnfahrer mit spitzem Gegenstand an

Symbolbild Polizei.
Ein Stadtbahnfahrer ist von einem 23-Jährigen angegriffen worden. (Illustration)

Ein junger Mann soll den Fahrer einer Stadtbahn angegriffen haben. Schon im Vorfeld der Attacke gab es Ärger.

Stuttgart (dpa) - Ein 23-Jähriger soll einen Fahrer einer Stuttgarter Stadtbahn angegriffen und mit einem spitzen Gegenstand verletzt haben. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, wurde der Mann festgenommen. Er sollte noch im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt werden.

Der Verdächtige war den Angaben zufolge am späten Montagabend in der Bahn Richtung Flughafen unterwegs gewesen, als er unvermittelt an die Tür zur Fahrerkabine schlug. Als der 55 Jahre alte Fahrer der Bahn öffnete, griff ihn der 23-Jährige den Angaben zufolge an.

Zuvor war der Mann bereits aufgefallen, weil er nach einem angeblichen Pfeffersprayangriff durch eine Gruppe junger Männer in Richtung eines vorbeifahrenden Autos geschlagen haben soll. Dessen Fahrer musste heftig bremsen, wie dieser der Polizei berichtete. Danach sei der 23-Jährige in die Bahn eingestiegen, in der sich später die Attacke auf den Stadtbahnfahrer ereignete.

Mehr zum Thema
Baden-Württemberg Stuttgart Alle Themen
Der Podcast Alles Böse startet wieder mit neuen Kriminalfällen aus der Pfalz.

Kennen Sie schon unseren Crime-Podcast?

Welche Verbrechen werden in der Pfalz begangen? Welche Straftäter sind noch auf der Flucht? Über konkrete Kriminalfälle von heute und aus der Vergangenheit berichten Victoria Fuchs und Uwe Renners im True-Crime-Podcast "Alles Böse".

Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast
Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast

An dieser Stelle finden Sie Umfragen von Opinary.

Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung.

Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netzwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

x