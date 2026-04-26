Ein junger Mann fährt zu schnell und will vor einer Polizeikontrolle fliehen. Dann verliert er die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Leonberg/Ditzingen (dpa/lsw) - Mit Pfefferspray, einer Schreckschusswaffe und einem Küchenmesser im Auto ist ein 22-Jähriger in Leonberg vor einer Polizeikontrolle geflohen. Er verlor aber die Kontrolle über seinen Wagen und stieß mit mehreren anderen Autos und einem Baum zusammen. Alle sieben Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Außerdem soll der junge Mann alkoholisiert hinter dem Steuer gesessen haben.

Aufgefallen war der Wagen nach Polizeiangaben, weil der 22-Jährige teilweise mit mehr als 100 Stundenkilometern durch die Stadt gefahren war. Um andere nicht zu gefährden, verzichteten die Polizisten laut Mitteilung jedoch zunächst auf eine Verfolgungsfahrt.

Kollisionen mit mehreren anderen Autos

Der junge Mann flüchtete in Richtung Ditzingen, verlor aber die Kontrolle über den Wagen und kam von der Fahrbahn ab. Er kollidierte erst mit einem anderen Auto, dann mit einem Leitpfosten und einem Baum, riss mit dem Wagen ein Verkehrszeichen aus der Verankerung und stieß dann noch mit zwei weiteren Autos zusammen.

Danach versuchte der 22-Jährige, zu Fuß weiterzufliehen, einer der Beteiligten verfolgte ihn jedoch. Die Polizei nahm den Chaosfahrer wenig später vorläufig fest.