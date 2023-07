Heddesheim (dpa/lsw) - Ein 22-Jähriger ist bei einem Badeunfall in Heddesheim (Rhein-Neckar-Kreis) gestorben. Nach Angaben der Polizei vom Montag war der Mann am Sonntagnachmittag allein und unbeobachtet auf den Badesee hinausgeschwommen und in einiger Entfernung zum Ufer ertrunken. Badegäste alarmierten noch den Schwimmmeister, nachdem ihnen die hektischen Armbewegungen des 22-Jährigen aufgefallen waren. Ein Rettungstaucher barg ihn aus dem See. Die Wiederbelebungsmaßnahmen des Notarztes und des Rettungsdienstes blieben allerdings erfolglos, hieß es.

Mitteilung der Polizei