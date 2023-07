Kirchheim unter Teck (dpa/lsw) - Auf einem Verkehrsübungsplatz in Kirchheim unter Teck im Kreis Esslingen ist eine 22-jährige Motorradfahrerin tödlich verunglückt. Sie habe am Samstagmittag während eines Trainings mit einer für den Rennsport entwickelten Maschine auf einer leicht abschüssigen Straße auf dem Übungsgelände offenbar infolge eines Fahrfehlers die Kontrolle über die Maschine verloren, teilte die Polizei mit. Sie sei von der Fahrbahn abgekommen und einen Erdhügel hochgefahren, wo sie stürzte. Trotz der Versorgung durch Ersthelfer und den Rettungsdienst starb sie noch an der Unfallstelle.