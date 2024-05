Pforzheim (dpa/lsw) - Ein 21-Jähriger ist in Pforzheim von einem Bus erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge sei der Fußgänger am Mittwoch am Schlossberg ohne auf den Verkehr zu achten auf die Straße gelaufen, teilte die Polizei mit. Der Mann habe demnach zum Zeitpunkt des Unfalls Kopfhörer getragen. Er wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht. Die Verkehrspolizei nahm die Ermittlungen auf. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde den Angaben zufolge ein Sachverständiger zur exakten Rekonstruktion des Unfallhergangs hinzugezogen.

