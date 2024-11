Ohne Führerschein und in Schlangenlinien unterwegs: Ein junger Autofahrer rast vor einer Polizeikontrolle davon. Die Verfolgungsjagd nimmt ein plötzliches Ende.

Schramberg (dpa/lsw) - Auf der Flucht vor der Polizei hat ein 21-jähriger Autofahrer bei Schramberg (Landkreis Rottweil) einen Unfall verursacht. Wie die Polizei mitteilte, endete sein Versuch vor einer Kontrolle zu fliehen im Straßengraben. Der Mann wurde vorläufig festgenommen. Er war am Freitag in Schlangenlinien auf der Bundesstraße bei Rottweil unterwegs gewesen. Beim Versuch der Polizei ihn von der Straße zu leiten, raste der Fahrer plötzlich in Richtung Schramberg (Kreis Rottweil) davon.

Die Polizei nahm die Verfolgung auf. An einer Abfahrt bremste der Mann stark ab und fuhr trotz des Gegenverkehrs weiter nach links. Der entgegenkommende Fahrer musste stark abbremsen. Wegen der hohen Geschwindigkeit überfuhr der 21-Jährige eine Verkehrsinsel und landete schließlich im Straßengraben. Er hatte keinen Führerschein dabei und stand den Angaben nach vermutlich unter dem Einfluss von Medikamenten.