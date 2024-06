Bei einem Dachstuhlbrand in einem Mehrfamilienhaus in Tiefenbronn (Enzkreis) ist ein geschätzter Schaden von 200.000 Euro entstanden. Drei Bewohner hätten das Gebäude am Donnerstag selbst verlassen können, teilte die Polizei mit. Zwei davon wurde vor Ort wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung behandelt. Wie es zu dem Brand kam, war vorerst unklar. Das Gebäude sei vorerst nicht bewohnbar.

