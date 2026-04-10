Baden-Württemberg 200.000 Euro Schaden – Fotofahndung nach Autoteil-Dieb läuft

Polizei
Die Polizei hat ein Foto des Verdächtigen herausgegeben. (Symbolbild)

Nächtliche Beutezüge in Stuttgart: Ein Unbekannter klaut gezielt Karosserieteile von teuren Autos. Die Polizei bittet um Hinweise – jetzt läuft die Fotofahndung.

Stuttgart (dpa/lsw) - Ein Mann mit Glatze und Haarkranz soll mit dem Diebstahl von Autoteilen einen Schaden von 200.000 Euro verursacht haben. Der Unbekannte, nach dem jetzt mit einem Foto gefahndet wird, soll vor allem bei Luxusautos in den Stuttgarter Stadtteilen Heumaden, Sillenbuch, Riedenberg, Ost und Wangen zugeschlagen haben. Das Diebesgut seiner Wahl: Karosserieteile wie Abstandssensoren, Spiegelgläser von Außenspiegeln, Nebelscheinwerfer mit dazugehöriger Sensorik und Fahrzeugembleme.

Die Taten ereigneten sich meist an Wochenendnächten. Die Kriminalpolizei geht von über 120 Fällen aus. Trotz Einrichtung einer Ermittlungsgruppe ist der Mann bislang nicht identifiziert. Zeugen mit Hinweisen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

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