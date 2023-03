Bad Rappenau (dpa/lsw) - Rund 200.000 Euro Schaden sind nach ersten Schätzungen bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Bad Rappenau (Landkreis Heilbronn) entstanden. Die Brandursache ist zunächst unklar, wie die Polizei mitteilte. Das Feuer war am Samstagmorgen auf einem Balkon im fünften Stock des Hauses ausgebrochen. Die Bewohner mussten das Gebäude verlassen. Informationen ob und wann sie zurückkehren konnten, lagen einem Polizeisprecher zunächst nicht vor. Die Feuerwehr brachte den Brand schnell unter Kontrolle und löschte das Feuer. Verletzt wurde niemand.

Mitteilung der Polizei