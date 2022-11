Pfinztal/Walzbachtal (dpa/lsw) - Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 293 zwischen Pfinztal und Walzbachtal ist eine 20 Jahre alte Autofahrerin gestorben. Den Angaben eines Polizeisprechers am Montag zufolge war kein weiteres Fahrzeug an dem Unfall in der Nacht beteiligt. Nähere Informationen zum Hergang und zur Unfallursache waren zunächst nicht bekannt.