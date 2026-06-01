Nach einem Streit in Sinsheim landet ein 40-Jähriger mit lebensgefährlichen Verletzungen im Krankenhaus. Ein junger Mann sitzt nun in Untersuchungshaft. Er soll nicht der einzige Täter sein.

Sinsheim (dpa/lsw) - Weil er gemeinsam mit zwei anderen Männern einen 40-Jährigen mit einem Messer lebensgefährlich verletzt haben soll, ist ein 20-Jähriger in Untersuchungshaft gekommen. Nach Angaben von Staatsanwaltschaft und Polizei wird gegen den jungen Mann wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Nach den bisherigen Ermittlungen sollen der 20-Jährige sowie ein 27-Jähriger am frühen Samstagmorgen in Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) mit dem 40 Jahre alten Mann in Streit geraten sein. Etwas später kam demnach noch ein 30-Jähriger dazu - gemeinsam mit dem 20-Jährigen und dem 27-Jährigen soll er den Ältesten angegriffen haben.

Opfer in Schwitzkasten genommen

Der 20-Jährige soll das Opfer in den Schwitzkasten genommen haben, während der 30-Jährige mit einem Messer in den Rücken des Opfers gestochen haben soll. Durch die Stichverletzung wurden Lunge und Leber des 40-Jährigen lebensgefährlich verletzt. Inzwischen sei sein Zustand stabil.

Der 20-Jährige wurde in der Nähe des Tatorts festgenommen; die beiden anderen Verdächtigen sind noch auf der Flucht.