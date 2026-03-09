Ein junger Motorradfahrer verliert in einer Kurve die Kontrolle und prallt in ein Auto. Für den 20-Jährigen kommt jede Hilfe zu spät.

Ohmden (dpa) - Überhöhte Geschwindigkeit ist nach Vermutung der Polizei die Ursache für einen tödlichen Verkehrsunfall im Landkreis Esslingen gewesen. Ein 20 Jahre alter Motorradfahrer verlor dabei am Nachmittag in einer Kurve auf der Kreisstraße zwischen Schlierbach und Ohmden die Kontrolle über seine Maschine. Er krachte in den Gegenverkehr, wie die Polizei berichtet. Dort habe ihn eine entgegenkommende Autofahrerin erfasst.

Trotz sofort eingeleiteter Wiederbelebungsversuche sei der 20-Jährige noch an der Unfallstelle gestorben. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart beauftragte einen Gutachter, um zusammen mit der Polizei die genauen Umstände des Unfalls zu ermitteln.