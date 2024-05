Dielheim (dpa/lsw) - Ein 20-Jähriger ist mit seinem Wagen von der Autobahn 6 bei Dielheim (Rhein-Neckar-Kreis) abgekommen und dabei schwer verletzt worden. Der Fahrer sei in ein Krankenhaus gekommen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Aus bislang ungeklärter Ursache kam das Auto am Samstagabend von der Straße ab, drehte sich über einen Grünstreifen und wurde schließlich gegen eine Schutzplanke geschleudert. Dort kam der Wagen zum Stehen.

Pressemitteilung