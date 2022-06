Ordnungsamt, Veterinäramt und Tierheim haben 20 Hunde aus einem vermüllten Haus in Munderkingen (Alb-Donau-Kreis) geholt. Der Besitzer sei verschwunden und werde vermisst, sagte ein Sprecher der Stadt am Dienstag. Zu der Aktion der Behörden am Freitag sei es gekommen, weil Hunde teils aus dem verwahrlosten Haus auf die Straße gelaufen seien und Bürger dies gemeldet hätten. Im Haus habe sich Kot und Abfall befunden. Die Tiere selbst seien in gutem Zustand und nicht unterernährt gewesen, sagte der Sprecher. Sie kamen ins Ulmer Tierheim. Die Stadt war wegen der mangelhaften Hundehaltung bereits seit längerem in Kontakt mit dem Besitzer. Zuvor berichteten SWR und «Südwest Presse».