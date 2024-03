Die Menschen in Baden-Württemberg können sich am Donnerstag auf frühlingshaftes Wetter freuen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) prognostiziert bis zu 20 Grad im Oberrheingraben. Laut DWD blieb die 20-Grad-Marke in diesem Jahr bisher unerreicht. Außerdem sagte der Wetterdienst für den Donnerstag viel Sonne im gesamten Bundesland voraus.

Stuttgart (dpa/lsw) - Am Freitag könne es dann wieder etwas regnen. Die Temperaturen erreichen laut DWD voraussichtlich bis zu 18 Grad. In der Nacht zum Samstag könne es vereinzelt gewittern. Tagsüber wird es nach DWD-Angaben stark bewölkt bei Temperaturen von bis zu 16 Grad.

