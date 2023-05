Ein 19-Jähriger soll in Heidelberg auf der Neckarwiese von einer Gruppe von rund 20 jungen Menschen getreten, geschlagen und verletzt worden sein. Der 19-Jährige habe am späten Samstagabend Schürfwunden am Oberkörper und vermutlich eine Prellung am Knöchel erlitten, teilte die Polizei am Sonntag mit. Als er zu flüchten versuchte, sollen die Angreifer ihn festgehalten haben.

Heidelberg (dpa/lsw) - Ob sich die Tatverdächtigen und der 19-Jährige kannten, dazu machte die Polizei am Sonntag keine Angaben. Die etwa 17 bis 23 Jahre alten Täter flüchteten zu Fuß. Die Polizei sucht nach Zeugen zu der Tat.

