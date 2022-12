Ravensburg (dpa/lsw) - Mit einer Schreckschusswaffe hat ein 19-Jähriger in der Nacht zum Freitag gegen 2.30 Uhr in einem Studenten-Wohnheim in Ravensburg bei feiernden Mitbewohnern Nachtruhe eingefordert. Der junge Mann feierte wegen einer Klausur am Folgetag nicht mit, wie die Polizei mitteilte. Einen Tag später meldeten die junge Leute den Vorfall der Polizei. Die überprüfte den 19-Jährigen und behielt die Schreckschusswaffe ein. Wie die Beamten am Samstag mitteilten, muss der junge Mann nun mit einem Strafverfahren wegen Bedrohung und Verstoßes gegen das Waffengesetz rechnen.

PM Polizei