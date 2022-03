Ein 28 Jahre alter Mann ist seit Samstag in Untersuchungshaft, weil er einen 19-Jährigen bei einem Streit in Pforzheim getötet haben soll. Nach Auskunft der Polizei äußerte sich der Mann bislang nicht zur Tat. Der Mann soll den 19-Jährigen in der Nacht zum Dienstag bei einer Auseinandersetzung umgebracht haben.

Pforzheim (dpa/lsw) - Der mutmaßliche Täter hatte sich am Freitag gestellt. Zuvor war bereits seine Wohnung durchsucht worden, wo er aber nicht angetroffen wurde.

PM