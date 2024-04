Durmersheim (dpa/lsw) - Ein 19-jähriger Rollerfahrer ist nach einem Verkehrsunfall im Landkreis Rastatt an seinen Verletzungen gestorben. Wie die Polizei mitteilte, war der junge Mann am späten Freitagabend von einem Auto erfasst worden. Der Autofahrer habe ihn aus bislang ungeklärter Ursache übersehen, als er mit seinem Wagen von einem Tankstellengelände auf die Straße fuhr. Bei dem Zusammenstoß erlitt der 19-Jährige so schwere Verletzungen, dass er in eine Klinik gebracht werden musste und dort im Laufe des Abends starb. Der Autofahrer blieb unverletzt. Zur Klärung des Unfallhergangs soll ein Sachverständiger hinzugezogen werden.

PM