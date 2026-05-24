Ein junger Mann ist in Ulm mit dem hochmotorisierten Wagen seiner Mutter unterwegs. Am Ende der Spritztour ist sowohl das Auto als auch sein Führerschein weg.

Ulm (dpa/lsw) - Ein 19-Jähriger ist in Ulm mit dem Auto seiner Mutter mit hoher Geschwindigkeit gegen einen Baum geprallt und hat diesen dabei entwurzelt. Der junge Mann habe in der Nacht an einer auf Grün geschalteten Ampel mit seinem 600 PS starken Wagen Gas gegeben, teilte die Polizei mit. Dabei verlor er demnach die Kontrolle, driftete quer über den Grünstreifen der Fahrbahnmitte und prallte gegen den Baum. Zum Stehen sei das Auto dann auf der Gegenfahrbahn gekommen.

Den Angaben nach wurden weder der 19-Jährige noch seine drei Mitfahrer bei dem Unfall verletzt. Der Sachschaden wird auf 50.000 Euro geschätzt. Der Unfallwagen sei beschlagnahmt worden, und der junge Mann habe seinen Führerschein abgeben müssen. Ihn erwartet demnach eine Strafanzeige wegen eines verbotenen Autorennens.