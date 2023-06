Ein 19-Jähriger ist bei Arbeiten auf einem Dach auf einer Baustelle in Lichtenstein (Landkreis Reutlingen) von einer Windböe getroffen worden und mehrere Meter in die Tiefe gestürzt. Der junge Mann wurde bei dem Unfall am Mittwochvormittag lebensgefährlich verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Lichtenstein (dpa/lsw) - Er stand demnach mit einem Kollegen auf dem Dach, um Dämmarbeiten auszuführen. Die Windböe riss den 19-Jährigen samt der Dämmung vom Dach. Ein Notarzt versorgte ihn zuerst an der Unfallstelle, bevor er dann mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht wurde.

