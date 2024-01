Der TSV 1860 München leiht Abwehrspieler Niklas Lang an die zweite Mannschaft des Fußball-Bundesligisten SC Freiburg aus. Das Eigengewächs der «Löwen» soll nach Vereinsangaben vom Dienstag bis zum Saisonende Spielpraxis bei den Breisgauern sammeln, die in der 3. Liga den letzten Platz belegen. Im Sommer soll der 21-Jährige nach München zurückkehren. In der laufenden Drittliga-Saison kam Lang auf 14 Einsätze für 1860.

München (dpa/lby) - «Wir haben für alle Beteiligten, sowohl für beide Vereine als auch für Niklas, eine sehr gute Lösung gefunden, die ihm noch mehr Spielpraxis in der 3. Liga einbringt», äußerte 1860-Sportgeschäftsführer Christian Werner. Lang entschied sich nach «intensiven Gesprächen» mit 1860 für den Wechsel. Ihm sei von den «Löwen»-Verantwortlichen offen kommuniziert worden, «dass die Spielzeit in der Rückrunde meinen Vorstellungen nicht entsprechen könnte. Damit war klar, dass ich einer Leihe offen gegenüberstehen werde», sagte Lang.

Spielplan und Tabelle 3. Liga

1860-Kader

Mitteilung zu Lang