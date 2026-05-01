Vorfahrt missachtet, Alkohol im Blut: Die Feuerwehr muss einen Mann aus seinem Auto befreien.

Mannheim (dpa/lsw) - Ein 55 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Unfall in Mannheim verletzt worden. Er musste von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden, wie die Polizei mitteilte.

Demnach hatte ein 35-jähriger Autofahrer am Mittag an einer Kreuzung die Vorfahrt missachtet. In der Folge stieß er mit seinem Auto mit dem Wagen des 55-Jährigen zusammen. Der Verletzte klagte über starke Schmerzen im Hüftbereich und kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der Unfallverursacher blieb unverletzt.

Bei ihm ergaben sich Hinweise auf Alkoholkonsum: Ein Alkoholtest zeigte einen Wert von 1,8 Promille. Daraufhin wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Das Fahrzeug des Verletzten war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Zur Höhe des entstandenen Schadens liegen bislang keine Angaben vor.