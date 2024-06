Auf der Flucht vor der Polizei ist ein 18-Jähriger mit deutlich mehr als 100 Stundenkilometern durch Sindelfingen (Landkreis Böblingen) gerast. In einem Wohngebiet habe er dann in der Nacht auf Montag an einer geschlossenen Schranke gestoppt und sei zu Fuß weiter geflüchtet, teilte die Polizei mit. Die Beamten entdeckten ihn schließlich samt 22-jährigem Beifahrer in einem Gebüsch.

Sindelfingen (dpa/lsw) - Die jungen Männer wurden zunächst festgenommen. Sie seien mittlerweile aber wieder auf freiem Fuß. Gegen den Fahrer wird nun ermittelt. Nach ersten Erkenntnissen stand er möglicherweise unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und ist wahrscheinlich nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Das Fahrzeug wurde sichergestellt.

Die Polizei sucht Zeugen. Nach Wahrnehmung der Beamten, die den Wagen verfolgt hatten, hätten mehrere andere Verkehrsteilnehmer ausweichen oder abbremsen müssen, um nicht mit dem Fluchtfahrzeug zusammenzustoßen.

