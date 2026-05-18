Baden-Württemberg 18-Jähriger ohne Führerschein betrunken am Steuer
Crailsheim (dpa/lsw) - Alkoholisiert und ohne Führerschein ist ein junger Mann in Crailsheim (Schwäbisch Hall) in eine Verkehrskontrolle geraten. Der 18-Jährige sei bei der Kontroller durch starken Alkoholgeruch aufgefallen, teilte die Polizei jetzt mit. Ein freiwilliger Atemalkoholtest habe am Freitagabend einen Wert von rund 1,9 Promille ergeben. Die Polizei habe ihm Blut abgenommen, das Ergebnis sei noch offen. Wie sich laut Polizei herausstellte, besaß der Mann noch nie eine gültige Fahrerlaubnis. Zudem sei das Fahrzeug weder zugelassen noch versichert gewesen.