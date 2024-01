St. Leon-Rot (dpa) - Der 18-Jährige, der eine gleichaltrige Schülerin in St. Leon-Rot bei Heidelberg getötet haben soll, sitzt nun in Haft. Der Tatverdächtige sei der zuständigen Haftrichterin des Amtsgerichts Heidelberg vorgeführt worden, teilte die Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Sie habe Haftbefehl erlassen und in Vollzug gesetzt. Anschließend sei der 18-Jährige in eine Justizvollzugseinrichtung gebracht worden. Er war nach dem gewaltsamen Tod der Schülerin am Donnerstag zunächst geflohen, kurze Zeit später gefasst worden. Er soll die Schülerin an dem Gymnasium mit einem Messer getötet haben.