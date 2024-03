Mengen (dpa/lsw) - Ein 18-Jähriger ist mit einem Auto in Mengen (Landkreis Sigmaringen) ohne Führerschein geheizt. Er habe mehrmals auf 90 Kilometer pro Stunde beschleunigt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Bei einer anschließenden Kontrolle am Samstagabend auf der Bundesstraße 311 habe er erklärt, dass er nie einen Führerschein gehabt habe. Der 18-Jährige werde nun bei der Staatsanwaltschaft wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis angezeigt.

Mitteilung der Polizei