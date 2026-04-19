Baden-Württemberg 1,7 Promille - Betrunkener überschlägt sich mit Auto

Blaulicht
Der Fahrer wurde ins Krankenhaus gebracht. (Symbolbild)

Ein betrunkener Autofahrer kommt mit dem Wagen von der Straße ab und landet auf dem Dach. Was ihm nun droht.

Ölbronn-Dürrn (dpa/lsw) - Ein betrunkener Autofahrer hat sich bei Ölbronn-Dürrn (Enzkreis) mit seinem Wagen überschlagen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,7 Promille, wie die Polizei mitteilte. Der 38-jährige Fahrer musste seinen Führerschein abgeben.

Nach Angaben der Polizei geriet der Mann am Sonntagabend in einer Linkskurve in den Grünstreifen. Das Fahrzeug habe übersteuert, sich daraufhin überschlagen und sei neben der Fahrbahn auf dem Dach gelandet. Der Fahrer zog sich bei dem Unfall demnach eine Platzwunde am Kopf zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 35.000 Euro. Der 38-Jährige wurde wegen Gefährdung des Straßenverkehrs angezeigt.

Mehr zum Thema
Baden-Württemberg Alle Themen
Der Podcast Alles Böse startet wieder mit neuen Kriminalfällen aus der Pfalz.

Kennen Sie schon unseren Crime-Podcast?

Welche Verbrechen werden in der Pfalz begangen? Welche Straftäter sind noch auf der Flucht? Über konkrete Kriminalfälle von heute und aus der Vergangenheit berichten Victoria Fuchs und Uwe Renners im True-Crime-Podcast "Alles Böse".

Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast
Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast

An dieser Stelle finden Sie Umfragen von Opinary.

Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung.

Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

x