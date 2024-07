Etwa 90.000 Zuschauer feiern am Mittwoch die Rocklegenden AC/DC in Stuttgart. Doch nach dem Konzert werden in einem Gedrängel 17 Menschen verletzt – ausgelöst durch einen Bedienfehler.

Stuttgart (dpa) - Beim Konzert der Rockband AC/DC in Stuttgart sind 17 Besucher leicht verletzt worden. In einem Gedrängel nach dem Konzert hätten Menschen Panikattacken und Kreislaufprobleme erlitten und sich Platzwunden, Schürfwunden sowie Schnittverletzungen zugezogen, sagte ein Sprecher der Stadt Stuttgart.

Durch einen Bedienfehler war über die großen Leinwände fälschlicherweise kommuniziert worden, dass die Besucher das Gelände über die Notausgänge verlassen sollten. Dort angekommen seien die Tore verschlossen gewesen. Es sei zu Gedrängel gekommen. Einige Besucher seien über einen Zaun geklettert und hätten sich so verletzt.

Schließlich wurden die Besucher-Massen doch noch zu den regulären Ausgängen gelenkt. Das Konzert hatten etwa 90.000 Menschen besucht. Mehrere Medien hatten über die Geschehnisse am Mittwoch berichtet.