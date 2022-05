Beim Streit zwischen mehreren Männern ist ein 17 Jahre alter Jugendlicher in Reutlingen mit einem Messer verletzt worden. Nach Auskunft der Polizei vom Samstag wurde der Verletzte am Freitagabend in ein Krankenhaus gebracht. Der 32-Jährige Angreifer wurde vorläufig festgenommen. Er wehrte sich dabei und verletzte zwei Polizeibeamte.

Reutlingen (dpa/lsw) - PM