Remchingen (dpa) - Ein 17-Jähriger in Baden-Württemberg ist auf einen Zugwaggon geklettert und durch einen Stromschlag tödlich verletzt worden. Der Unfall ereignete sich in Remchingen nahe Karlsruhe. Die genauen Umstände waren zunächst unklar, wie die Polizei in der Nacht zum Dienstag mitteilte. Der Zugwaggon hatte sich demnach auf einem Nebengleis befunden. Der Junge sei noch vor Ort verstorben. Die Polizei leitete die Ermittlungen ein.