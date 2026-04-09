Eine harmlose Wegfrage endet in Biberach beinahe tödlich. Warum eine Passantin blitzschnell eingreift und was die Ermittler bisher über den Fall wissen.

Biberach an der Riß (dpa/lsw) - Nach einem Messerangriff auf eine 38-jährige Frau in Biberach ermittelt die Kriminalpolizei gegen einen 17-Jährigen wegen versuchten Mordes. Der Jugendliche soll die Frau zunächst nach dem Weg gefragt und dann plötzlich mit einem Messer in ihre Richtung gestochen haben, wie ein Polizeisprecher sagte.

Die Frau wich rechtzeitig aus und rief um Hilfe. Eine Radfahrerin griff ein, sprach den Jugendlichen lautstark an und verfolgte ihn, als er zu Fuß flüchtete. Sie brachte ihn nach kurzer Flucht zur Aufgabe und wählte den Notruf.

Polizeikräfte nahmen den Tatverdächtigen am Dienstag fest und stellten das Messer sowie weitere Beweismittel sicher. Der Verdächtige befindet sich in Haft. Die Hintergründe der Tat blieben zunächst vollkommen unklar.