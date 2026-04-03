Baden-Württemberg 17-Jähriger flüchtet im Rausch – Unfall mit Polizeiauto

Blaulicht Symbolbild
Ein Polizist hat die Scheibe eines Autos eingeschlagen und sich dabei Verletzungen zugezogen. (Symbolbild)

Mit 17 im Drogenrausch und ohne Führerschein am Steuer: Nach wilder Flucht streift ein jugendlicher Autofahrer ein Polizeifahrzeug. Beamte müssen den Bewusstlosen retten.

Tuttlingen (dpa/lsw) - Chaotisches Ende einer mutmaßlichen Drogenfahrt ohne Führerschein: Bei einer Polizeikontrolle in Tuttlingen hat ein 17 Jahre alter Autofahrer am frühen Donnerstagmorgen zunächst zum Schein angehalten, dann aber stark beschleunigt und die Flucht angetreten. Die Beamten entdeckten den jungen Mann später im Zuge der Fahndung im Gegenverkehr: Das Auto des 17-Jährigen streifte das Polizeifahrzeug, die Airbags im Fahrzeug des jungen Mannes lösten aus und er wurde kurz bewusstlos. Ein Polizist schlug schließlich die Seitenscheibe ein, um Erste Hilfe zu leisten und verletzte sich dabei leicht. Ersten Erkenntnissen zufolge stand der Minderjährige unter Drogen. Der angerichtete Schaden beläuft sich auf rund 17.000 Euro.

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