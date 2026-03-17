Ein Abend mit Freunden wird zum Alptraum: Auf dem Weg zu einer öffentlichen Toilette in Böblingen greifen mutmaßlich zwei Jugendliche eine 17-Jährige an.

Böblingen (dpa/lsw) - Nach der Vergewaltigung einer 17-Jährigen wird gegen zwei Jugendliche ermittelt. Mindestens einer der beiden 14 und 16 Jahre alten Jungen soll sich an dem Mädchen sexuell vergangen haben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Das Opfer sei am späten Donnerstagabend mit Freunden auf dem Flugfeld in Böblingen gewesen.

Als sie auf eine öffentliche Toilette gehen wollte, sollen ihr die Verdächtigen gefolgt sein und sie in die Anlage geschoben haben. Zeugen griffen schließlich ein und beendeten demnach die Tat. Die Jugendlichen wurden vorläufig festgenommen. Gegen sie wurde ein Verfahren wegen des Verdachts der Vergewaltigung eingeleitet.