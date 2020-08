Den Diebstahl seines eigenen Fahrrades hat am Donnerstagnachmittag gegen 15.15 Uhr laut Polizeibericht ein 16-jähriger Haßlocher verhindert. Auf dem Bahnhofsvorplatz in Haßloch hatte er sein Zweirad mit einem Spiralschloss gesichert. Nur etwa eine Viertelstunde später beobachtete er einen Unbekannten, wie dieser auf das Fahrrad stieg und im Begriff war wegzufahren. Zuvor hatte der Mann das Schloss mit einem Bolzenschneider durchtrennt. Beherzt schubste der 16-Jährige den Dieb vom Fahrrad, woraufhin der Mann in Richtung Realschule Plus flüchtete. Der Täter wird wie folgt beschrieben: etwa 20 Jahre alt, 180 Zentimeter groß, bekleidet mit schwarzem T-Shirt der Marke Nike, schwarzen Hosen, weißen Schuhen (Nike) und Mundschutz. Er soll eine Basecap getragen haben. Zeugen des Vorfalls bittet die Polizei Haßloch, sich unter Telefon 06324/9330, E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de zu melden.