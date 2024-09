Im Ortenaukreis nimmt die Polizei kurz nach einem Einbruch zwei Jugendliche fest. Ist damit eine Einbruchsserie aufgeklärt?

Rheinau (dpa/lsw) - Zwei 14 und 16 Jahre alte Mädchen sind kurz nach einem Einbruchsdiebstahl in Rheinau (Ortenaukreis) festgenommen worden. Die ältere der beiden Verdächtigen, die schon polizeibekannt war, kam am Mittwoch in Untersuchungshaft, wie die Polizei mitteilte. Ob die beiden Jugendlichen für weitere Wohnungseinbrüche in Kehler Randgemeinden verantwortlich sein könnten, werde nun geprüft.

Die beiden in Frankreich wohnenden Mädchen stehen laut Polizei im Verdacht, am Dienstag eine Eingangstür eines Hauses aufgebrochen zu haben und eingebrochen zu sein. Sie sollen mehrere Wertgegenstände gestohlen haben, die bei der Festnahme zusammen mit Einbruchswerkzeug sichergestellt wurden, wie es hieß.

Zu einer Einbruchserie seit Mitte August habe es Hinweise darauf gegeben, dass zwei Frauen an Haustüren geklingelt und mutmaßlich ihre Zielobjekte ausspioniert haben sollen. Ende August hatten Polizisten bei der 16-Jährigen nach einem Ladendiebstahl Einbruchswerkzeug gefunden. Sie soll auch im April an mehreren Einbrüchen im Raum Kehl beteiligt gewesen sein.