Baden-Württemberg 150 ungeladene Gäste - Polizei greift bei Feier ein

Polizei - Symbolbild
Nachbarn riefen in Hechingen am Samstagabend wegen einer ausgearteten Geburtstagsfeier die Polizei. (Symbolbild)

Auf einer privaten Geburtstagsparty in Hechingen tauchen weit mehr Gäste auf als eigentlich eingeladen sind. Die Polizei rückt mit mehreren Streifen an.

Hechingen (dpa/lsw) - Die Polizei hat im Zollernalbkreis eine aus dem Ruder gelaufene Geburtstagsparty eines 18-Jährigen aufgelöst. Statt der geplanten 30 Gäste tauchten bei der Feier in Hechingen insgesamt 180 Menschen auf, wie die Polizei mitteilte.

Nachbarn riefen wegen der lautstarken Party am Samstagabend die Polizei. Daraufhin rückte die Polizei mit mehreren Streifen und Polizeihunden zur Feier des 18-Jährigen aus, um der Lage Herr zu werden. Per Lautsprecherdurchsage forderten die Beamten die ungebetenen Gäste auf, den Partyort zu verlassen.

Um 23.00 Uhr habe sich die Lage wieder beruhigt und die Nachtruhe sei hergestellt worden, hieß es. Verletzte oder Beschädigungen gab es nach Angaben der Polizei nicht. Weshalb mehr Gäste als eingeladen waren auf der Feier erschienen, blieb laut Polizei zunächst unklar.

