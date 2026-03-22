Baden-Württemberg 150.000 Euro Schaden bei Zusammenstoß zweier Straßenbahnen
Mannheim (dpa/lsw) - Zwei Straßenbahnen sind in Mannheim wegen einer nicht korrekt eingestellten Weiche zusammengestoßen und anschließend entgleist. Die Polizei schätzte den entstandenen Schaden auf rund 150.000 Euro.
Ein 46 Jahre alter Straßenbahnfahrer der Linie 4 wollte demnach am Samstagabend in eine Straße abbiegen. Die Weiche war jedoch aus bislang unbekannter Ursache falsch eingestellt, sodass die Straßenbahn geradeaus Richtung einer Brücke weiterfuhr und mit einer entgegenkommenden Bahn kollidierte. Beide Fahrzeuge entgleisten, verletzt wurde niemand. Die betroffene Straße war für rund drei Stunden gesperrt.