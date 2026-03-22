Ein Weichenfehler sorgt für Chaos: Zwei Straßenbahnen prallen in Mannheim zusammen, entgleisen und verursachen massiven Schaden.

Mannheim (dpa/lsw) - Zwei Straßenbahnen sind in Mannheim wegen einer nicht korrekt eingestellten Weiche zusammengestoßen und anschließend entgleist. Die Polizei schätzte den entstandenen Schaden auf rund 150.000 Euro.

Ein 46 Jahre alter Straßenbahnfahrer der Linie 4 wollte demnach am Samstagabend in eine Straße abbiegen. Die Weiche war jedoch aus bislang unbekannter Ursache falsch eingestellt, sodass die Straßenbahn geradeaus Richtung einer Brücke weiterfuhr und mit einer entgegenkommenden Bahn kollidierte. Beide Fahrzeuge entgleisten, verletzt wurde niemand. Die betroffene Straße war für rund drei Stunden gesperrt.