Bei einem Wohnungsbrand in Göppingen sind rund 150.000 Euro Schaden entstanden. Am Mittwochmorgen bemerkten die Anwohnerinnen und Anwohner Brandgeruch und schwarzen Rauch und riefen die Feuerwehr, wie die Polizei mitteilte. Als die Feuerwehr eintraf, stand die Wohnung im zweiten Stock bereits in Flammen. Die Bewohnerinnen und Bewohner konnten sich selbstständig aus dem Gebäude retten und wurden nicht verletzt.

Göppingen (dpa/lsw) - Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge brach der Brand im Bereich eines Kühlschranks aus - ob ein technischer Defekt die Ursache für den Brand war, war zunächst nicht klar. Die Wohnung war nach dem Brand nicht mehr bewohnbar, weshalb die Stadt Göppingen der Familie eine Übergangswohnung zur Verfügung stellte.

